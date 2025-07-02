Эксперт объяснила, как наладить сон в пасмурные дни

Дождливая и облачная погода способна как благоприятно, так и негативно влиять на качество сна. Для того чтобы ночной отдых оставался крепким даже в непогоду, необходимо создать в спальне комфортную и умиротворяющую обстановку, рассказала врач и эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина, сообщает «СтальМедиа» .

«Облачная и дождливая погода может как улучшать, так и ухудшать сон в зависимости от индивидуальных особенностей. С одной стороны, снижение уровня освещенности способствует более ранней выработке мелатонина — заснуть становится легче. С другой — повышенная влажность и недостаток солнечного света могут влиять на эмоциональное состояние человека, провоцируя симптомы тревожности», — пояснила специалист.

По словам Уланкиной, в таком состоянии бывает трудно расслабиться и погрузиться в сон. Даже уснув, человек может просыпаться от малейшего звука. Дожди и плотная облачность часто сопровождаются снижением атмосферного давления, что у некоторых людей провоцирует головные боли и общее недомогание, ухудшая качество сна. Чтобы минимизировать негативное влияние непогоды, важно обеспечить в спальне комфорт и спокойную атмосферу.

Уланкина отметила, что мягкий теплый свет от настольной лампы или свечей поможет настроиться на отдых, восполняя нехватку естественного освещения в течение дня. Если из-за высокой влажности возникает дискомфорт, можно воспользоваться осушителем воздуха или просто проветрить комнату перед сном. Тем, кто страдает от головной боли из-за перепадов давления, может помочь легкий массаж висков или прослушивание расслабляющей музыки.