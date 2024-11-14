Подмосковные строители восстановили Азовский морской институт в Мариуполе

В Мариуполе завершены работы по восстановлению Азовского морского института, филиала Севастопольского государственного университета, важного образовательного центра региона, пострадавшего во время боевых действий. Мероприятия были проведены специалистами фонда капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Строители из Подмосковья восстановили 4 учебных корпуса института общей площадью более 15 тыс. кв. метров, а также здания мастерской и общежития на 150 мест. Значимой частью проекта стал ремонт библиотеки института, считывающей более 40 тыс. учебников, специализированных справочных материалов и пособий, которые создают студентам комфортные условия для получения знаний и подготовки к будущей профессиональной деятельности.

«Восстановление Азовского морского института — это вклад не только в образование, но и в развитие целого региона, подготовку квалифицированных кадров, которые будут двигателями отрасли в будущем», — прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Контроль за соблюдением строительных норм и стандартов качества на объекте осуществлялся специалистами ГБУ МО «УТНКР».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.