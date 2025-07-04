Восемь дорог отремонтировали в Истре по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

«Дорожники обновили 17,5 км асфальтобетонного покрытия на восьми участках в Истре и Дедовске, а также в малых населенных пунктах. Сейчас продолжается ремонт дороги от ЦКАД до деревни Духанино длиной более 5 км. До конца ремонтного сезона в округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать больше 15,7 км еще на 7 участках дорог. В дальнейшем на всех участках специалисты нанесут разметку и укрепят обочины», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Четыре участка ремонта расположились в городской черте, среди них улицы Ногина, Железнодорожная и Гражданская в Дедовске. Кроме того, дорожники заменили 4,8 км дорожного полотна на участке между ж/д станцией Истра и остановкой «Поворот на Крючково», ежедневно этим участком пользуется 5,7 тысяч автомобилистов.

«Я много езжу по городу, и мне всегда радостно, когда дороги ремонтируют, поддерживают в хорошем состоянии. Неважно, едешь ты на работу или на дачу — даже короткий путь будет приятнее по ровному, новому асфальту», — поделился житель Дедовска Андрей.

А для безопасного передвижение жителей малых населенных пунктов ремонт выполнили на улицах Советской и Ленина в поселке Снегири, на улице Комсомольской в селе Павловская Слобода. Также специалисты «Мосавтодора» завершили ремонт дороги, проходящей через деревни Кострово, Новодарьино и Леоново, и соединяющей Волоколамское и Новорижское шоссе. Ежедневно по ней проезжает больше 13 тысяч автолюбителей.

На муниципальной сети в ходе ремонтного сезона планируется отремонтировать 50 дорог, в настоящее время работы по обустройству нового покрытия завершили на 31 участке дороги. Среди них улицы Парковая, Заводская, Стахановская, Железнодорожная и Чайковского в Дедовске, улицы Щеголева, 2-я Первомайская и Рабочая в Истре, а также ул. Центральная в поселке Манихино, ул. Новая в деревне Черная и ул. Молодежная в селе Павловская Слобода. Благодаря проведенным работам комфортный проезд обеспечен не только к домам, но и к объектам транспортной инфраструктуры, ряду образовательных и медицинских учреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.