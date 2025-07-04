МФЦ Подмосковья принимает участие в топ 150-партнеров Сбербанка

В этом году уполномоченный МФЦ Подмосковья представляет сеть МФЦ Подмосковья на крупномасштабном мероприятии Сбербанка — встрече Клуба ТОП 150-партнеров, которая проходит 3 и 4 июля на самых ярких и интересных столичных локациях. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Цель этой встречи — научиться понимать друг друга, улучшить навыки межличностного общения. Такие мероприятия позволяют участникам окунуться в атмосферу тесного сотрудничества. Встречи Клуба — отличная возможность дать старт новым совместным проектам, внедрить самые передовые профессиональные практики, обменяться опытом. Для нас действительно важно, что в этом году МФЦ Подмосковья вошли в число ключевых партнеров крупнейшего банка России», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

В программе 2025 года — выступления спикеров на темы межличностной коммуникации и психологической трансформации, а также увлекательные бизнес-игры, направленные на укрепление доверия между партнерами.

МФЦ Подмосковья уверены, что возможность работать в одной команде с лучшими представителями бизнес-сообщества из числа топ 150-партнеров Сбербанка — прочная основа для будущих ярких совместных побед.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.