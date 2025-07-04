Команда Подмосковья стала чемпионом России по мини-футболу среди слепых спортсменов

Московскую область на соревнованиях представляли две команды. В составе областной команды Московская область-1 выступали титулованные спортсмены — чемпионы Европы, мастера спорта России международного класса, спортсмены регионального центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Сергей Манжос, Денис Егоров, Никита Егоров, Евгений Шелаев и Андрей Тихонов. Спортсмены обошли всех соперников и поднялись на высшую ступень пьедестала почета чемпионата. Второе место заняла команда Москва-1. Третье — сборная Республики Марий-Эл.

Нападающий команды Московская область-1 Денис Егоров и вратарь команды Московская область-2 Давид Гаев стали лучшими игроками турнира.

В соревнованиях приняли участие команды из Москвы, Московской и Нижегородской областей, Краснодарского края, Республики Марий-Эл и Дагестана.

Чемпионат России по спорту слепых — мини-футбол 5×5 (В1) проходил с 25 по 30 июня 2025 года в спортивно-оздоровительном комплексе «Сатурн» в Раменском (Московская область) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Мини-футбол 5×5 (B1) является паралимпийской дисциплиной. Продолжительность игры составляет два тайма по 20 минут. В составе команды 10 игроков, одновременно на поле может быть 4 полевых игрока и вратарь. Спортсмены, за исключением вратаря, носят специальные очки, полностью блокирующие свет, игра осуществляется озвученным мячом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.