Подмосковье предоставило ИТ-грант для развития цифровых решений

В Московской области подписано соглашение о предоставлении ИТ-гранта. Финансовую поддержку от региона получила компания ООО «Ламода Тех». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Стимулирование роста ИТ-компаний — важная часть формирования устойчивой цифровой экономики региона. Грантовая поддержка позволяет привлекать высококвалифицированных специалистов, развивать передовые технологические решения и повышать уровень цифровой зрелости в Подмосковье», — отметил первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

ООО «Ламода Тех» — российская ИТ-компания, отвечающая за технологическое развитие онлайн-торговли в сфере моды и ритейл в Lamoda. Компания ежедневно автоматизирует складскую логистику, доставку и работу с партнерами, разрабатывает и развивает мобильные и веб-продукты. Также интегрирует и адаптирует решения класса ERP и CRM, масштабируя их на территории присутствия Lamoda в СНГ.

Претендовать на получение субсидии могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье, имеют выручку от ИТ-деятельности не менее 30% и осуществляют основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 26.20.4, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.09, 63.11, 63.11.1, 72.19. При этом грант предоставляется, если в штат организации принято 5 и более новых сотрудников с заработной платой от 120 тыс. руб. в месяц. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области предшествующие 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.