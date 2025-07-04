Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в парках

5 и 6 июля в Московской области пройдет акция «Проверь здоровье в парке». Бригады врачей будут работать в 37 парках Подмосковья — в Балашихе, Воскресенске, Ленинском, Истре, Дмитрове, Подольске, Серпухове и других городских округах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Традиционно летом бригады врачей работают в парках Подмосковья по субботам и воскресеньям. Это удобно для тех жителей региона, кто по каким-то причинам не может дойти до поликлиники в будние дни, чтобы проверить здоровье. На месте можно будет измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования. В этом году такой возможностью воспользовались более 1,4 тыс. человек», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Пройти диагностику в парках могут лица старше 18 лет. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.