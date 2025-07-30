Подмосковные строители проводят внутреннюю отделку в жилом доме Мариуполя
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
В девятиэтажном жилом доме в Левобережном районе Мариуполя завершены масштабные ремонтные работы, после чего строители приступили к внутренней отделке квартир. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
На сегодняшний день ремонт полностью завершен в 40 квартирах, в 4 продолжается приемка, а в 2 — ведутся отделочные работы.
В ходе ремонта выполнены следующие виды работ:
- демонтаж старых покрытий и коммуникаций;
- замена систем горячего и холодного водоснабжения, ремонт электросетей;
- отделочные работы, включающие:
- штукатурку и шпаклевку стен и потолков;
- чистовую отделку с поклейкой обоев и укладкой линолеума;
- установку натяжных потолков;
- монтаж межкомнатных дверей и откосов;
- установка новых сантехнических приборов — раковин, унитазов, смесителей.
По завершении внутренней отделки жильцы смогут вселиться в обновленные квартиры с современными инженерными системами и комфортными условиями проживания.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.