Подмосковные специалисты завершают восстановление детского сада в Мариуполе
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
В Центральном районе Мариуполя близится к завершению восстановление детского сада. Строительный контроль на объекте проводят эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Работы проводятся фондом капитального ремонта Московской области, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
По результатам экспертизы было принято решение провести комплексный капитальный ремонт здания.
На данном этапе строителями выполнены следующие работы:
- отремонтированы кровля и фасад;
- установлены новые оконные и дверные блоки;
- заменены системы горячего и холодного водоснабжения, вентиляции и канализации;
- обновлены газовые сети;
- установлены современные системы пожарной сигнализации;
- проведена внутренняя отделка помещений;
- благоустроена прилегающая территория.
Для полноценного развития и игр воспитанников территория была оборудована современными игровыми площадками и зонами для отдыха.
На завершающем этапе находятся работы по обновлению системы электроснабжения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.