Подмосковные специалисты завершают восстановление детского сада в Мариуполе

В Центральном районе Мариуполя близится к завершению восстановление детского сада. Строительный контроль на объекте проводят эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Работы проводятся фондом капитального ремонта Московской области, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

По результатам экспертизы было принято решение провести комплексный капитальный ремонт здания.

На данном этапе строителями выполнены следующие работы:

отремонтированы кровля и фасад;

установлены новые оконные и дверные блоки;

заменены системы горячего и холодного водоснабжения, вентиляции и канализации;

обновлены газовые сети;

установлены современные системы пожарной сигнализации;

проведена внутренняя отделка помещений;

благоустроена прилегающая территория.

Для полноценного развития и игр воспитанников территория была оборудована современными игровыми площадками и зонами для отдыха.

На завершающем этапе находятся работы по обновлению системы электроснабжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.