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Дежурные средства российской ПВО за ночь сбили в небе над страной 33 вражеских беспилотника. 16 из них уничтожено на территории Брянской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

5 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, 4 — над Крымом, 3 — в Ростовской области, 2 — в Курской. Еще по одному беспилотнику уничтожили в небе над Воронежской областью, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

Специальная военная операция на Украине продолжается. ВС РФ имеют успехи на поле боя. Накануне бойцы освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР.

Ранее российские солдаты усовершенствовали «мангал-экранированную защиту» на машине разминирования. Она состояла из растрепанных металлических пучков, отдаляла точку детонации от основной брони танка, и позволила ему выдержать 60 ударов БПЛА противника.