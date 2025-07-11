«Монстр-мангал»: ВСУ использовали 60 дронов в попытке разбить бронемашину ВС РФ

Российские солдаты усовершенствовали «мангал-экранированную защиту» на машине разминирования. Она состояла из растрепанных металлических пучков, отдаляла точку детонации от основной брони танка, и позволила ему выдержать 60 ударов БПЛА противника, сообщает Telegram-канал «Русский инженер» .

Новая защита помогла обезопасить бронетехнику от ударов FPV-беспилотников. ВСУ смогли уничтожить лишь броню, использовав 60 дронов.

Если дополнительно прицепить на такую машину системы радиоэлектронной борьбы, это сделает проще прорыв обороны противника. Если удастся улучшить устойчивость к FPV-дронам, снова получится применять бронекулаки, особенно с РЭБ.

К такой технике можно добавить мотоштурмовые группы, которые будут переносить системы радиоэлектронной борьбы, а также расчеты дронобойщиков. В этом случае получится использовать тактику наступлений с тяжелой бронетехникой и легкой мотокавалерией. Солдаты будут защищены системами РЭБ, а возможности для атаки пехоты увеличатся.