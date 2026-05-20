Подмосковные специалисты восстановили 1,7 тыс объектов Мариуполя

20 мая исполнилось четыре года со дня освобождения Мариуполя. Существенный вклад в возрождение города вносят специалисты Московской области. Под их контролем находятся более 1 790 объектов, включая свыше 200 социальных учреждений и более 1 500 многоквартирных домов.

Сотрудники управления технического надзора капитального ремонта сопровождают проекты на всех этапах — от обследования зданий до финальной приемки. Фонд капитального ремонта с 2022 года участвует в восстановлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Подмосковные строители восстанавливают жилые дома, школы, детские сады, больницы, инженерные сети, дороги и объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе памятники культурного наследия. За четыре года реконструировано свыше 1,5 тыс. объектов, что составляет более 60% разрушенной инфраструктуры.

Только в 2025 году в ДНР завершили работы на 131 объекте, из них 82 — в Мариуполе. В городе продолжается реконструкция жилья, учреждений образования, здравоохранения и спорта, а также благоустройство прилегающих территорий. Специалисты работают в сложных условиях, обеспечивая поэтапное восстановление городской среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.