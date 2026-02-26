Подмосковные специалисты восстанавливают дом в Мариуполе

Восстановительные работы продолжаются в девятиэтажном жилом доме на проспекте Победы в Левобережном районе Мариуполя. Подмосковные строители уже восстановили каркас, кровлю и фасад здания и сейчас обновляют инженерные системы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты полностью восстановили несущий каркас здания, кровлю и фасад. В настоящее время они меняют внутренние инженерные системы: центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию и электроснабжение. Параллельно устанавливают новые оконные блоки и проводят внутреннюю отделку мест общего пользования.

Контроль за ходом работ ведет подведомственное министерству управление технического надзора капитального ремонта. Специалисты осуществляют строительный контроль на всех этапах восстановления.

Ранее министр отметил, что работа экспертов стройконтроля остается в тени, однако имеет большое значение, а аббревиатура стройнадзора известна заказчикам, подрядчикам и в Минстрое России. С начала восстановительной миссии сотрудники управления участвуют в обследовании и строительном контроле социально значимых объектов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.