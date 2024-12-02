Подмосковные специалисты привели в порядок еще один МКД в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и ООО «РКС-НР» успешно завершил реконструкцию многоквартирного дома на проспекте Маршала Жукова в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

До начала мероприятий по восстановлению физический износ здания составлял 74%, а после обследования дому была присвоена четвертая категория технического состояния, которая определила его как аварийный.

В ходе ремонта были выполнены работы по усилению/демонтажу и последующему восстановлению аварийных конструкций дома. Заменены системы электроснабжения, холодного водоснабжения и центрального отопления. Дополнительно обновлены кровля, фасад, а также оконные и дверные блоки. Проведен ремонт мест общего пользования.

Все восстановительные работы проводились при координации Минстроя России и правительства Московской области. Каждый этап контролировался экспертами ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Восстановление жилого фонда на новых территориях — это не только особая ответственность и слаженность специалистов всех уровней, но и индивидуальный подход к каждому зданию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.