Подмосковье возглавило топ регионов РФ по капремонту многоквартирных домов

«Регион занимает первое место в топе регионов по программе капитального ремонта. У нас почти 45 тыс. домов, 44 407. Это в программе на 2014–2058 годы», — сказал Кирилл Григорьев в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главами министерств и ведомств.

Министр добавил, что с 2014 года работы по капитальному ремонту были выполнены почти в 20 тыс. МКД. Это около 45% реализации всей программы. Общая стоимость проведенных работ составила более 198 млрд рублей. Изменения увидели порядка 3 млн человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в региональную программу капитального ремонта жилых домов включено 2038 зданий.

«У нас в программе 2038 домов. Самое большое количество: Балашиха, Люберцы, Лобня, Красногорск, Пушкинский и Коломна. В других территориях есть дома, которые нужно привести в порядок. Соответственно, время терять нам нельзя. Нужно укреплять фундаменты, перекладывать сети, фасадные и кровельные работы требуют регулярной динамики и контроля», — сказал Воробьев.

