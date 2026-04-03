Подмосковье представило Рязани цифровую систему теплоснабжения

Во встрече приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Рустам Халиков, первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Рязанской области Олег Висков и директор ООО «Центр энергоснабжения» Владимир Булеков. Участники рассмотрели архитектуру и ключевые модули региональной государственной информационной системы «ЖКХ-контур Подмосковья», включая инструменты мониторинга инфраструктуры, учета ресурсов и взаимодействия с жителями. Отдельно обсуждалась адаптация решения с учетом нормативной базы и ИТ-инфраструктуры Рязанской области.

«С 2024 года в пяти округах Подмосковья — это 7 РСО и 331 теплоисточник — мы успешно реализовали проект „Цифровая котельная“. За это время создали цифровое решение „ЖКХ-Центр Подмосковье“ с алгоритмом информирования об инцидентах по принципу эскалации, сократили время выезда аварийных бригад почти в три раза, перевели документацию по котельным в электронный вид. Эксперимент доказал свою эффективность, поэтому мы готовы поделиться опытом и помочь коллегам адаптировать практики под их задачи», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Гостям также продемонстрировали работу ЖКХ-центра Московской области — единой операционной системы, координирующей работу коммунальных служб. Система обрабатывает обращения жителей, помогает принимать оперативные решения и обеспечивает прозрачность процессов в сфере ЖКХ.

В регионе реализуют пилотный проект по переводу документации по теплу в электронный вид. Поддерживаемый федеральным правительством проект затрагивает 5 городских округов — Одинцовский, Балашиху, Подольск, Мытищи и Можайский.

«Раньше параметры котельных хранились в огромных бумажных журналах, а сегодня они заносятся в компьютер. В случае возникновения какой-нибудь неполадки параметр сразу же окрашивается в красный цвет, что позволяет нам принимать оперативные решения. Поэтому мы стараемся всю документацию переносить в цифру, в теплоснабжении время имеет принципиальное значение в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Воробьев.