сегодня в 19:19

Подача напряжения на ТЭЦ-27 в Мытищах восстановлена

ТЭЦ-27 в Мытищах Московской области снова работает и поставляет электроэнергию после аварии на кабельной линии, сообщили в «Мосэнерго».

В компании пояснили, что кабель от ТЭЦ-27 повредила строительная организация, которая проводила работы за пределами объекта. На самой тепловой электростанции никаких аварий не происходило.

«В настоящий момент напряжение подано, замечаний по работе оборудования ТЭЦ-27 нет», — говорится в сообщении «Мосэнерго».

Ранее жителей Мытищ подключили к резервному питанию после аварийного отключения электричества. Сообщение о переподключении появилось в 17:58.