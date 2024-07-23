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Жителей Мытищ переподключили на резервное питание из-за отключения ТЭЦ-27

Потребителей электроэнергии городского округа Мытищи переподключили на резервные источники питания после аварийного отключения света, сообщает пресс-служба Минэнерго Московской области.

Сообщение о переподключении появилось в 17:58. Время обесточения составило 58 секунд.

Аварийное отключение электроэнергии произошло на ТЭЦ-27 в городском округе Мытищи во вторник вечером.

Свет отсутствовал на улицах Юбилейная, Белобородова, Кедрина и в 1-м Рупасовском переулке.