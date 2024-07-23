На ТЭЦ-27 в Мытищах произошло аварийное отключение электричества
Фото - © ПАО «Мосэнерго»/Анна Самарина
Аварийное отключение электроэнергии произошло на ТЭЦ-27 городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Свет отсутствует на улицах Юбилейная, Белобородова, Кедрина и в 1-м Рупасовском переулке.
В данный момент ведется переподключение на резервные источники питания.
Ранее сообщалось, что в городе Высоковск городского округа Клин 25 июля с 13:00 до 17:00 будут производиться плановые отключения электроэнергии для замены трансформаторов тока и приборов учета электроэнергии.