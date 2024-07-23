сегодня в 18:16

На ТЭЦ-27 в Мытищах произошло аварийное отключение электричества

Свет отсутствует на улицах Юбилейная, Белобородова, Кедрина и в 1-м Рупасовском переулке.

В данный момент ведется переподключение на резервные источники питания.

Ранее сообщалось, что в городе Высоковск городского округа Клин 25 июля с 13:00 до 17:00 будут производиться плановые отключения электроэнергии для замены трансформаторов тока и приборов учета электроэнергии.