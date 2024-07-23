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В Высоковске округа Клин 25 июля отключат электричество по ряду адресов

В г. Высоковск городского округа Клин 25 июля с 13:00 до 17:00 будут производиться плановые отключения электроэнергии для замены трансформаторов тока и приборов учета электроэнергии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы будут проводиться на сетях трансформаторной подстанции 408 в г. Высоковск.

В связи с этим отключения электричества пройдут по следующим адресам: ул. Владыкина, 13 — поликлиника, ул. Большевистская д. 11,12-18.

Сетевая организация приносит жителям свои извинения за доставленные неудобства. Работы производятся для повышения качества электроснабжения жителей в зимнее время и период пиковых нагрузок.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.