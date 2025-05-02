Подача электроэнергии восстановлена в подмосковном Талдоме

В Талдоме восстановили подачу электроэнергии. Также в течение часа вода будет в нормативном состоянии, сообщил глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин в своем Telegram-канале .

Он подчеркнул, что после этого рабочие начнут пуск отопления в муниципалитете.

Он добавил, что в д. Квашенки и д. Ермолино подача электроэнергии восстановлена, вода и отопление запущены. Также свет и вода поданы в д. Кошелево, еще там заполняются баки для подачи тепла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 200 аварийных бригад, куда вошли коммунальные службы и МЧС, заняты ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог и железных дорог.

«Этой ночью в Подмосковье, особенно на севере региона, были аномальные погодные условия для начала мая — циклон с мокрым снегом, ветер, в результате — наледь на проводах», — отметил Воробьев.