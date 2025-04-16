Пять тысяч домовладений в Подмосковье газифицировали с начала года

С начала года по социальной газификации подключено к централизованному газоснабжению пять тысяч домовладений в Московской области. В деревне Березняки Сергиево-Посадского городского округа подключен пятитысячный дом с начала года в Московской области по президентскому проекту, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В апреле специалисты «Мособлгаза» ведут строительство по президентскому проекту в 42 населенных пунктах Московской области, расположенных в Солнечногорске, Истре, Дмитровском, Богородском, Мытищах и других муниципалитетах.

Всего по Социальной газификации в этом году будет подключено к централизованному газоснабжению 18 тыс. домовладений Подмосковья.

«Подмосковье — регион-лидер в вопросах реализации президентской программы социальной газификации. В рамках этой программы в этом году запланировано подключение 18 тыс. домовладений в регионе. Мы стремимся обеспечить доступ к „голубому топливу“ для как можно большего количества наших жителей, природный газ — самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Подвести газ до забора бесплатно можно подав заявку на социальную газификацию. Чтобы построить газопровод внутри границ участка и подключить дом к газу, удобнее всего воспользоваться комплексным договором с «Мособлгазом» в который входят следующие виды работ:

проектно-изыскательские работы (проектирование трассы прохождения газопровода);

строительно-монтажные работы в границах участка;

техническое обслуживание газового оборудования;

поставка газа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.