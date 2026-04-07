Первый этап реконструкции очистных сооружений в Серпухове завершат в 2027 году

На встрече губернатора Московской области Андрея Воробьева с главой Серпухова Алексеем Шимко обсудили вопросы водоснабжения и водоотведения, а также социальной газификации, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В сфере водоснабжения и водоотведения в округе одна из ключевых задач — реконструкция очистных сооружений (первый этап завершат в следующем году). Они обеспечивают прием стоков не только из города, но и из нескольких населенных пунктов — Оболенск, Большевик и Мирный. После окончания работ их мощность составит 60 тысяч куб. м/сутки, перемены почувствуют 138,8 тыс. жителей.

В ближайшие 3 года в госпрограмму включена реконструкция очистных сооружений в Пущине и строительство очистных сооружений в Пущине и Протвине. Кроме того, в округе будут сделаны три ВЗУ (деревни Глазово, Калугино, Вечери) и построят свыше 12 км сетей.

В рамках инвестпрограммы планируется возвести станции водоподготовки в деревне Васильевское и поселке Шарапова Охота, модернизировать ВЗУ и скважины в Пущине, реконструировать водовод в Серпухове.

В округе активно реализуется и президентская программа социальной газификации. На сегодняшний день газифицировано 75 населенных пунктов. Данная работа будет продолжена.

Ранее Шимко сообщил Воробьеву, что значительные вложения идут и в водоотведение, и в модернизацию тепла. В округе запустили 11 новых блочно-модульных котельных и обновили свыше 2,5 км теплосетей.

