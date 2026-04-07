Андрею Воробьеву доложили о модернизации системы ЖКХ в Серпухове

На встрече губернатора Московской области Андрея Воробьева с главой Серпухова Алексеем Шимко обсудили одну из ключевых тем — ЖКХ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В регионе реализуется самая масштабная в РФ программа по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, она затрагивает и округ Серпухов. Работы в там идут как по госпрограмме, так и в рамках концессий и инвестпрограмм. В 2025 году по госпрограмме обновили ЦТП. В 2026 году должны построить два БМК (на восемь котлов) и участки теплосетей в Серпухове. А в Пущине до 2029 года планируется реконструкция котельной и двух участков сетей.

«Значительные вложения идут и в водоотведение, и в модернизацию тепла. „Газпром теплоэнерго МО“ реализует мероприятия в рамках заключенных концессионных соглашений — с 2019 по 2023 годы построено, реконструировано и проведено техническое перевооружение 34 объектов теплоэнергетики», — рассказал Шимко Воробьеву.

Он добавил, что в округе запустили 11 новых блочно-модульных котельных и обновили свыше 2,5 км теплосетей.

«В общей сложности стабильное тепло и горячую воду получили почти 24 тыс. жителей округа. Также важным этапом стало открытие Единого диспетчерского центра для контроля за всей системой в режиме реального времени», — уточнил глава округа.

В 2026–2027 годах в рамках концессии «Газпром теплоэнерго МО» планирует построить теплогенерирующие установки в деревнях Волохово и Каргашино, модернизировать котельную в поселке Мирный.

По инвестпрограмме в 2026 и 2027 годах запланировано отремонтировать 2 котельных и 16,8 км сетей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.