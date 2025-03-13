Первые паспорта вручили в торжественной обстановке юным жителям Электростали

12 марта в молодежном центре состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным электростальцам. 19 юношей и девушек в праздничной обстановке получили первый в своей жизни важный документ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Паспорта ребятам вручили заместитель главы городского округа Электросталь Сергей Бобков и начальник по паспортной работе УМВД России по городскому округу Электросталь Жанна Кирюшина. Они напомнили молодым людям о том, какие права, обязанности и возможности у них теперь появились, пожелали им успехов, поддержки близких и веры в себя.

Каждый юный участник церемонии получил в подарок экземпляр Конституции Российской Федерации, красочную обложку на новый паспорт от организации «Движение первых», а также сувениры от молодежного центра. Юношей и девушек призвали стать активными участниками молодежного сообщества Электростали, чтобы проводить время с интересом и пользой. Уже этим летом ребята при желании могут записаться в трудовые отряды главы и заработать первые деньги.

Получить паспорт в торжественной обстановке могут все юные электростальцы, которые сообщили о таком желании во время подачи заявления.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.