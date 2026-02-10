сегодня в 14:41

Около 4,5 тыс лифтов заменили в домах Москвы в 2025 году

В рамках масштабной программы обновления лифтового хозяйства в Москве в прошлом году заменили около 4,5 тыс. лифтов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Всего за время реализации программы в многоквартирных домах установили более 52,3 тыс. новых лифтов. В 2026 году планируется заменить 5574 лифта в 1594 домах.

«Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы», — отметил заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго по окончании 25-летнего срока службы. Старое оборудование демонтируют, после чего устанавливают новое.

При наличии нескольких лифтов их меняют поочередно. В домах появляются современные отечественные подъемники, которые полностью соответствует всем требованиям безопасности и комфорта.

Специалисты внимательно следят за соблюдением сроков эксплуатации лифтов, так как это оборудование требует регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.

Ранее в Москве из-за резкого похолодания повысили температуру в системе отопления. Указания по изменению параметров выдаются заранее, опираясь на краткосрочный прогноз погоды.

