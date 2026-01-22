В Москве из-за резкого похолодания повышают температуру в системе отопления
В связи с внезапным и значительным понижением температуры в Москве городские службы усиливают обогрев зданий. Температуру в системе отопления намеренно повышают, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По словам Бирюкова, в столичной системе отопления увеличивают температуру теплоносителя, учитывая прогнозируемое резкое похолодание. Заммэра напомнил, что параметры работы централизованного теплоснабжения регулируются с учетом температуры воздуха на улице.
«Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, в связи с этим заранее приступили к изменению параметров работы системы теплоснабжения. В настоящее время плавно повышаем температуру теплоносителя», — сказал Бирюков.
Он также пояснил, что указания по изменению параметров выдаются заранее, опираясь на краткосрочный прогноз погоды. Оперативное изменение температуры теплоносителя невозможно из-за особенностей тепловой системы. Регулировка подачи тепла осуществляется изменением температуры самого теплоносителя и объема его подачи.
Руководитель комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка выполняется автоматически под контролем диспетчерских служб «МОЭК», на основе данных метеодатчиков и систем управления, расположенных в том числе в тепловых пунктах.
Ранее жителей Москвы и гостей российской столицы предупредили о приближении 30-градусных морозов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.