В Москве из-за резкого похолодания повышают температуру в системе отопления

В связи с внезапным и значительным понижением температуры в Москве городские службы усиливают обогрев зданий. Температуру в системе отопления намеренно повышают, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, в столичной системе отопления увеличивают температуру теплоносителя, учитывая прогнозируемое резкое похолодание. Заммэра напомнил, что параметры работы централизованного теплоснабжения регулируются с учетом температуры воздуха на улице.

«Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, в связи с этим заранее приступили к изменению параметров работы системы теплоснабжения. В настоящее время плавно повышаем температуру теплоносителя», — сказал Бирюков.

Он также пояснил, что указания по изменению параметров выдаются заранее, опираясь на краткосрочный прогноз погоды. Оперативное изменение температуры теплоносителя невозможно из-за особенностей тепловой системы. Регулировка подачи тепла осуществляется изменением температуры самого теплоносителя и объема его подачи.

Руководитель комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка выполняется автоматически под контролем диспетчерских служб «МОЭК», на основе данных метеодатчиков и систем управления, расположенных в том числе в тепловых пунктах.

Ранее жителей Москвы и гостей российской столицы предупредили о приближении 30-градусных морозов.

