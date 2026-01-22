Одевайтесь теплее: 30-градусные морозы ударят в Подмосковье

30-градусный мороз ожидается в ночь на 25 января в Подмосковье

Морозная погода в Московском регионе сохранится с конца текущей рабочей недели до понедельника. Жителям Подмосковья советуют одеваться теплее — в ночь на 25 января в область придут 30-градусные морозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Значения средней суточной температуры будут на 12-13 градусов ниже климатической нормы. Помимо холода, прогнозируются слабый ветер, облачная погода с прояснениями — иногда солнечные лучи все-таки будут радовать жителей.

22 января столбики термометров в Москве показывают минус 9-7 градусов, по области — минус 11-6 градусов. Есть гололедица.

В ночь на 23 января в столице будет от минус 12 до минус 10 градусов, местами до минус 16 градусов, в Подмосковье — от минус 15 до минус 10 градусов, местами до минус 19 градусов. Днем в Москве ожидается от минус 11 до минус 9 градусов, по области — от минус 13 до минус 8 градусов.

В ночь на 24 января в Москве столбики термометров покажут от минус 21 до минус 19 градусов, по области — от минус 23 до минус 18 градусов, местами до минус 26 градусов. Днем в мегаполисе будет минус 15-13 градусов, по области — минус 18-13 градусов.

В ночь на 25 января в Москве ожидается минус 24-22 градуса, в Подмосковье — минус 26-21 градус, местами температура опустится до минус 29 градусов. Днем в Москве будет минус 16-14 градусов, по области — минус 19-14 градусов.

В ночь на 26 января в регионе будет минус 25-20 градусов, днем — минус 13-8 градусов.

Синоптики предупредили, что в скором времени в Московский регион начнут поступать теплые воздушные массы с запада и юго-запада. С понедельника начнется постепенное потепление.

