Около 4 тыс сварных соединений на газопроводах проверили в Москве в 2025 году
Фото - © Пресс-служба АО «Мосгаз»/Сайт мэра Москвы
В 2025 году сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы организовали проверку около 4 тыс. сварных соединений на газопроводах города. Результаты удалось выяснить сразу благодаря использованию мобильной лаборатории, сделанной на основе КамАЗа, сообщается на сайте мэра столицы.
2,6 тыс. стальных соединений проверили рентгеновским методом. Около 1,4 тыс. полиэтиленовых и стальных — с применением ультразвука.
Особое оборудование позволяет фиксировать повреждения в реальном времени. Результаты можно увидеть на фотопленке или электронном носителе.
Газопроводы вводят в эксплуатацию только после получения разрешения от управления технического надзора. Оно выдает заключение о том, соответствует ли объект стандартам.