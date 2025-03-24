Около 4 тыс сварных соединений на газопроводах проверили в Москве в 2025 году

В 2025 году сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы организовали проверку около 4 тыс. сварных соединений на газопроводах города. Результаты удалось выяснить сразу благодаря использованию мобильной лаборатории, сделанной на основе КамАЗа, сообщается на сайте мэра столицы .

2,6 тыс. стальных соединений проверили рентгеновским методом. Около 1,4 тыс. полиэтиленовых и стальных — с применением ультразвука.

Особое оборудование позволяет фиксировать повреждения в реальном времени. Результаты можно увидеть на фотопленке или электронном носителе.

Газопроводы вводят в эксплуатацию только после получения разрешения от управления технического надзора. Оно выдает заключение о том, соответствует ли объект стандартам.