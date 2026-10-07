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Крупный пожар произошел в буддийском монастыре в Тыве

Буддийский монастырь «Устуу-Хурээ» загорелся в Тыве, огонь охватил площадь около 500 «квадратов», сообщает «112» .

Возгорание случилось в местечке Ортаа-Алак, в 5 км от города Чадан.

На видео показано, что огонь полыхает в здании и на крыше, рядом стоят пожарные машины.

Ранее спасатели ликвидировали пожар в столичной квартире. Им удалось спасти жизни двух взрослых и ребенка.

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