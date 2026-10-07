Подмосковье вошло в тройку лидеров по числу участников «Спасибо интернету»

Жители Московской области подали 773 работы на Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2026», обеспечив региону место в тройке лидеров по числу участников. Прием заявок продлится до 27 октября, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Московская область вошла в тройку лидеров по числу участников Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2026». От региона подано уже 773 работы. Прием заявок открыт до 27 октября.

Участвовать могут жители Подмосковья в возрасте от 50 лет, которые прошли курсы компьютерной грамотности или самостоятельно освоили работу в интернете.

В этом году конкурс включает номинации «Мои интернет-достижения», «Моя интернет-инициатива», «Я – интернет-звезда» и «Я волонтер!». Для преподавателей компьютерной грамотности предусмотрена специальная номинация «Авторские методики преподавания».

Подать заявку и ознакомиться с полными правилами можно на сайте «Азбука интернета».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.