Ефимов: Калужско-Рижскую ветку метро планируют продлить до Мытищ

Калужско-Рижскую линию метрополитена собираются вывести за МКАД — в сторону городского округа Мытищи. Станция с таким же названием должна появиться там до 2035 года. Об этом заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что по планам, озвученным мэром Москвы Сергеем Собяниным, к 2035 году семь радиальных веток метро намерены продлить за пределы МКАД. В их числе — Калужско-Рижская.

«Она протянется на 3,5 км от станции „Медведково“ до Мытищ. Точное расположение новой станции будет определено на этапе подготовки проекта планировки линии метро. Благодаря продлению Калужско-Рижской линии метро столица станет ближе для жителей городского округа Мытищи с прогнозируемым населением 540 тыс. человек, а также прилегающих населенных пунктов Подмосковья. Запуск участка позволит также снизить нагрузку на Ярославское шоссе и Ярославское направление Московской железной дороги», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

Выводить радиальные линии за МКАД стало реально после того, как за последние годы заработали Московское центральное кольцо, Большая кольцевая линия метро и Московские центральные диаметры — туда перераспределилась часть пассажиропотока.

Продление метрополитена в область сделает поездки жителей удобнее и комфортнее. Дорога станет примерно вдвое быстрее, появится множество новых маршрутов для мультимодальных поездок. Станцией «Мытищи» ежедневно будут пользоваться свыше 50 тыс. пассажиров. Время в пути до центра столицы для них в среднем сократится на 30 минут.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что продление метро в ТиНАО и Подмосковье сделает город ближе для 2 млн москвичей и 3,7 млн жителей области.