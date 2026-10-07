Что такое «аптобер», и почему биткоин не растет в свой лучший месяц

Биткоин 5 октября приблизился к $87 тыс., но затем отступил ниже $86 тыс., а к утру 7 октября опустился ниже $84 тыс. При этом октябрь исторически считается лучшим месяцем для первой криптовалюты — из 13 завершенных октябрей с 2013 года 10 закрылись ростом. Этот феномен даже получил название «аптобер». Но в 2026-м он пока не работает. Эксперты в эксклюзивном комментарии для РИАМО объяснили, что определит движение курса и стоит ли ждать $90 тыс.

На неделе 5–11 октября рынок будет следить за тем, сможет ли первая криптовалюта вернуться к области $87–88 тыс. и приблизиться к $90 тыс.

Дополнительный повод для оптимизма участники крипторынка традиционно связывают с так называемым «аптобером» — исторически сильным для биткоина октябрем. По данным CoinGlass, 10 из 13 завершенных октябрей с 2013 года первая криптовалюта заканчивала ростом, а средняя доходность месяца составляла около 20%. При этом в октябре 2025 года биткоин, напротив, снизился на 3,69%, прервав шестилетнюю серию роста. В 2026-м «аптобер» пока тоже не торопится себя оправдывать.

Директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков считает, что потенциал для дальнейшего роста сохраняется, однако пока говорить об уверенном движении к $90 тыс. рано.

«Сейчас рынок уже дважды подошел к локальным максимумам, но продолжить рост не смог. Поэтому важен не сам выход выше $87–88 тыс., а способность биткоина удержаться на этих уровнях. Если спрос сохранится и продажи не усилятся, отметка $90 тыс. вполне достижима уже на этой неделе. В противном случае курс может снова вернуться к $84–85 тыс.», — говорит Комаленков.

К утру 7 октября этот вариант уже частично реализовался: биткоин опустился к $84 тыс. Одним из факторов, за которыми стоит следить в ближайшие дни, эксперт называет движение капитала в спотовые биржевые фонды на биткоин. Продолжительный приток средств способен поддержать спрос на первую криптовалюту, тогда как возобновление оттока сделает дальнейший рост сложнее.

«Для рынка сейчас важна именно устойчивость спроса. Один сильный торговый день еще не означает, что инвесторы готовы продолжать покупки. Если приток средств в фонды сохранится в течение нескольких сессий, это будет более убедительным сигналом в пользу продолжения роста», — поясняет Комаленков.

При более заметном ухудшении настроений на мировых рынках он не исключает снижения биткоина к $82–83 тыс. В целом на ближайшую неделю эксперт ожидает движение преимущественно в пределах $84–88 тыс., а $90 тыс. рассматривает как достижимую, но пока не основную цель.

Влияние денежно-кредитной политики США

Операционный директор Millpay Игорь Плотников обращает внимание на внешний фон — прежде всего на ожидания участников рынка относительно денежно-кредитной политики США и доходности американских гособлигаций.

«Когда облигации США дают высокую доходность, часть капитала остается в более консервативных инструментах. Если ожидания смягчения политики ФРС усилятся, а доходности начнут снижаться, это может добавить спроса на более рискованные активы, в том числе на биткоин», — объясняет Плотников.

При этом он считает, что одного улучшения ожиданий недостаточно для устойчивого движения вверх.

«До $90 тыс. биткоин вполне может дойти, но важно, будет ли такой рост поддержан реальным притоком капитала. Если глобальный аппетит к риску сохранится, эта отметка выглядит достижимой. При ухудшении настроений рынок, скорее всего, еще некоторое время проведет ниже нее», — отмечает эксперт.

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