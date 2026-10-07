В Подольске представят «Вышитую карту Подмосковья»

Презентация проекта «Вышитая карта Подмосковья» пройдет 22 октября в культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске на научно-практической конференции «Сила традиций: путь к единству», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Конференция «Сила традиций: путь к единству» посвящена Году единства народов России. Одним из ее центральных событий станет презентация «Вышитой карты Подмосковья», над которой с конца марта работали мастера из домов культуры 56 округов региона.

Фрагменты карты — силуэты муниципальных образований — вручную вышили 70 профессионалов. В одних округах работу выполнял один автор, в других — целые команды. Вышивка отражает культурные коды территорий: историю, традиции, знаковые места, природное своеобразие, местные промыслы и ремесла.

Проект призван показать разнообразие Подмосковья и привлечь внимание к культурному наследию Московской области. Собранные вместе фрагменты станут символом единства региона.

На пленарном заседании участники обсудят государственную политику в сфере сохранения нематериального культурного наследия и бережное отношение к традициям Московской области, а также обменяются опытом.

Для руководителей народных коллективов и муниципальных органов культуры, директоров домов культуры и мастеров проведут практические занятия. Завершит конференцию концерт органной музыки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.