Русский Халк и чемпионка мира проведут тренировку с силовыми номерами в Балашихе

Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк, и чемпионка мира по пауэрлифтингу и бодибилдингу Мария Каланина проведут 13 октября совместную тренировку с элементами сценического экстрима в Балашихе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Тренировка пройдет 13 октября 2026 года в 12:00 в фитнес-клубе «XFITPOINT» по адресу: Московская область, Балашиха, улица Бояринова, дом 36.

Заместитель президента федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира Сергей Агаджанян из Люберец готовится к рекорду весной 2027 года. Ему предстоит одновременно перетягивать три автобуса малого класса и разрушить не менее девяти аксессуаров. Опытный тренер Мария Каланина поделится с ним секретами функциональной подготовки.

Агаджанян выполнит силовые номера после упражнений и одновременно с ними: надует грелки после становой тяги и во время работы в тренажере для ног, сломает руками стальные шпильки, бур по бетону и напильник с отягощениями на каждую руку в кроссовере. Амбассадор здорового образа жизни также надует грелку в тренажере Смита, удерживая на плечах штангу с Марией Каланиной.

В завершение Каланина скрутит сковородку в трубочку и надует грелку до разрыва. Агаджанян поддержит спортсменку и поможет ей выполнить номера.

Мероприятие проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Новости министерства физической культуры и спорта Московской области доступны в Telegram, VK и МАХ.

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«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.