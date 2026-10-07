Участок в Дмитрове продали за рекордные для недели 3,36 млн руб

Продажа участка для индивидуального жилищного строительства в Дмитровском муниципальном округе принесла более 3,3 млн рублей — это самая высокая итоговая цена на земельно-имущественных торгах с 28 сентября по 2 октября 2026 года, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов провел 82 земельно-имущественных аукциона с 28 сентября по 2 октября 2026 года. Максимальную итоговую цену зафиксировали на торгах по продаже участка для индивидуального жилищного строительства в Дмитровском муниципальном округе.

На аукцион по продаже участка площадью 27,28 сотки вышли три претендента. Начальная цена составляла 2 272 614,96 руб. В ходе торгов она выросла в 1,5 раза — до 3 363 470 руб. Побеждает участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допущен только один претендент, он может приобрести лот по начальной стоимости.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Пользователи могут выбрать объекты по расположению, площади, цене и формату приобретения — аренде или продаже. Также на портале можно построить маршрут от участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

На странице комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере МАКС регулярно публикуют подборки актуальных лотов, сведения о торгах в Подмосковье и инструкции по поиску имущества и земельных участков и подаче заявок на аукционы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.