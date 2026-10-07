Предприниматели Крыма могут подать заявки на конкурс до 31 октября

В РК стартовал прием заявок на конкурс «Лучший предприниматель Крыма». Он продлится с 1 по 31 октября текущего года, сообщает «Крым 24» .

Конкурс проходит третий год подряд. Он получил официальный статус по распоряжению Совета министров региона и призван поддержать успешных бизнесменов и развитие предпринимательства.

«На сегодняшний день в конкурсе регулярно принимают участие свыше 200 представителей малого и среднего бизнеса. В прошлом году мероприятие имело особую значимость: победителей награждал лично Глава Республики Крым Сергей Аксенов», — сказал в эфире телеканала руководитель центра «Мой бизнес» Республики Крым Владислав Ганжара.

По его словам, в этом году конкурс включает девять номинаций, которые охватывают основные направления экономической деятельности. Организаторы проведут его в несколько этапов: сначала отберут участников по представленным заявкам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.