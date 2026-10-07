Life.ru воссоздал маршрут по местам жизни Путина в Петербурге

Семь адресов охватывают путь от рождения до работы в Смольном

К 74-летию Владимира Путина Life.ru составил петербургский маршрут по ключевым местам его биографии до переезда в Москву.

Маршрут начинается с роддома № 6 имени профессора В. Ф. Снегирева на улице Маяковского, 5. Здесь Путин родился 7 октября 1952 года. Детство он провел в коммунальной квартире в доме № 12 в Басковом переулке.

В школе № 193 в Басковом переулке, 8 Путин учился до восьмого класса. Сейчас в здании работает корпус колледжа. Затем он перешел в школу № 281 и окончил ее в 1970 году.

На улице Декабристов, 21, в спортзале добровольного спортивного общества «Труд» 12-летний Путин начал заниматься самбо у Анатолия Рахлина. Теперь адрес относится к музейному комплексу Юсуповского дворца.

На 22-ю линию Васильевского острова, 7 юридический факультет Ленинградского государственного университета переехал в 1973 году. Здесь Путин провел последние годы учебы, окончив вуз в 1975-м. Сегодня в здании по-прежнему работает юрфак Санкт-Петербургского государственного университета.

После вуза Путин начал службу в органах госбезопасности. Следующая точка — «Большой дом» на Литейном проспекте, 4, где размещалось управление Комитета государственной безопасности по Ленинграду и области.

Завершает маршрут Смольный. В начале 1990-х Путин возглавил Комитет по внешним связям мэрии, затем стал первым заместителем председателя правительства города. В 1996 году он переехал в Москву.

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