Психолог назвал фразы для расставания без ложных надежд

Лучший вариант — личный разговор в спокойной обстановке без посторонних, пояснил специалист. Важно не оставлять партнеру ложной надежды на воссоединение: она может ранить сильнее отказа.

Причину расставания Чепалов рекомендовал объяснять конкретно, без обвинений: например, говорить о нехватке важной для себя близости, а не о недостатках другого человека. Не стоит предлагать дружбу, если такого желания нет. Вместо этого лучше обозначить необходимость дистанции, не решая заранее, что будет дальше.

«Если партнер просит дать еще один шанс, а решение уже принято, полезна спокойная повторяемость: „Я слышу, что ты хочешь попробовать еще раз. Но мое решение не изменилось“. После разговора важно не продолжать эмоциональные качели: не писать ночью, не оставлять интимную близость „по привычке“. Экологичность в этом случае заключается в уважении к чувствам другого и ясности собственных границ», — заключил Чепалов.

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