Сергей Вагин рассказал о задержании и заключении в Колумбии

Сергей Вагин рассказал о задержании в Колумбии в марте 2022 года и возвращении в Россию. Он считает дело сфабрикованным и связывает освобождение с голодовкой, сообщает «Абзац» .

По словам Вагина, 29 марта 2022 года миграционная служба и военная полиция задержали его из-за миграционного статуса. После уплаты штрафа его отпустили в присутствии консула и адвоката. Позднее военные пришли к нему домой и арестовали. Ему предъявили обвинения в незаконных переводах и участии в организованной преступной группе. Вагин отрицает нарушения закона.

Он считает, что его использовали для подтверждения версии о российском вмешательстве в выборы. Вагин связал дело с передачей Викторией Нуланд 8 млн долларов Национальной полиции Колумбии для поддержки демократии на президентских выборах.

«Я считаю, что нужен был вообще, в принципе, персонаж, нужен был какой-то русский. И я просто-напросто подошел по критериям», — заявил Вагин.

За время заключения он более 10 раз объявлял голодовку. Фонд защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, помог оплатить адвоката. Вагин также рассказал о поддержке Леонида Слуцкого и директора Русской общины Калининградской области Максима Макарова.

По словам Вагина, президент Колумбии выдворил его из страны, хотя судебный процесс продолжается. В России он намерен заниматься защитой прав человека.

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