Врачи Домодедовской больницы вылечили пациента с оспой обезьян

Мужчина 27 лет полностью выздоровел от оспы обезьян за 12 дней в инфекционном отделении Домодедовской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент поступил с температурой до 38 °C и характерными высыпаниями по всему телу. Своевременная диагностика и лечение помогли ему полностью выздороветь за 12 дней.

«Это не первый случай оспы обезьян, который мы лечим», — отметила заведующая инфекционным отделением Ирина Шилкина.

По ее словам, первые пациенты поступили в 2022 году, после того как ВОЗ объявила о риске распространения заболевания из Африки в другие страны. Ранее инфекция встречалась преимущественно в Африке.

Оспа обезьян клинически похожа на ветряную оспу, но отличается более крупными везикулярными высыпаниями. Она передается контактно-бытовым путем через инфицированные предметы ухода. Обычно пациентов беспокоят температура до 39–40 °C и головная боль. Болезнь длится около трех недель, однако при правильном лечении прогноз благоприятный.

Ирина Шилкина подчеркнула, что специфического препарата против вируса оспы обезьян нет. Лечение носит поддерживающий характер: врачи проводят инфузионную терапию, а при осложнениях со стороны других органов подключают антибактериальную. В редких случаях возможны тяжелые последствия, особенно у людей с сопутствующими заболеваниями, но большинство пациентов полностью выздоравливают.

Врачи напоминают, что личная гигиена и своевременное обращение за медицинской помощью помогают противостоять инфекциям.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.