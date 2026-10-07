Россияне могут требовать премию при выполнении условий трудового договора

Работодатель обязан начислить премию, если сотрудник выполнил условия, закрепленные в трудовом договоре. Об этом рассказал юрист Юрий Кудинов, сообщает телеканал «Первый Тульский» .

Право на премию зависит от системы оплаты труда в конкретной компании, пояснил эксперт. Если трудовой договор четко определяет виды премий, их размеры, сроки и условия получения, работодатель обязан соблюдать эти положения. С 1 сентября 2025 года этого требует закон.

Если документы не привязывают выплату к конкретным показателям и содержат формулировку «может быть выплачена за добросовестный труд», решение остается за работодателем. Он сам определяет, поощрять ли сотрудника, за что и в каком размере. В таком случае работник не может требовать премию.

Юрист также уточнил, что увольнение не дает работодателю права лишить сотрудника премии.

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