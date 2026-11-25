Главная новогодняя ель Подольска появится в обновленном сквере имени В. И. Ленина. Установку 22-метрового дерева завершат до 1 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители Подольска обращаются в администрацию с вопросами об установке главной новогодней ели: декабрь приближается, а центральная часть города пока не украшена. В администрации заверили, что подготовка идет по графику.

В этом году главную ель округа установят в центре обновленного сквера имени В. И. Ленина. Это исторически привычное место для ее размещения, доступное и удобное для прогулок и отдыха жителей всех возрастов.

Высота ели составит 22 метра. Работы по ее установке завершат до 1 декабря. Сквер также украсят праздничной иллюминацией и новогодними огнями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку. Глава региона поприветствовал гостей и пожелал, чтобы исполнились их самые заветные желания.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.