Ученики первых классов школы № 1 Наро-Фоминска 24 ноября приняли участие в экологической акции в парке Победы. Дети узнали о зимующих птицах и изготовили для них кормушки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эксперт экологического отдела администрации Наро-Фоминского городского округа Елена Сергеевна Скрипко рассказала школьникам, какие птицы остаются в городе с наступлением холодов и чем они питаются. Она объяснила, почему подкормка особенно важна зимой, когда снег затрудняет поиск пищи.

После беседы первоклассники изготовили кормушки, разместили их на деревьях парка Победы и наполнили кормом. Подкрепиться в них смогут синицы, воробьи, снегири и другие птицы, обитающие в городе.

Дети пообещали навещать кормушки и пополнять запасы корма. Акция помогла им больше узнать о природе родного края и на практике познакомиться с заботой о зимующих птицах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.