Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в микрорайон Гранитный в Долгопрудном, чтобы проверить ход строительства пристройки к школе № 7. Ее открытие очень ждут, в том числе жильцы нового ЖК «Бригантина», который активно заселяется, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Строительство пристройки началось несколько лет назад. Процесс затягивался из-за переноса большого количества инженерных сетей, питающих действующий корпус школы и соседние дома. Сейчас в школе два корпуса — основной и здание бывшего детсада. Основное здание 1968 года постройки впервые отремонтировали в прошлом году. В учреждении в две смены учатся более 1,5 тыс. детей при мощности в 980 мест. Пристройка разгрузит школу и соседние образовательные учреждения.

«Долгопрудный — город с высокой плотностью населения. Новый корпус школы № 7 — один из главных объектов, который здесь строим, потому что видим на него большой запрос. Сейчас мы вынуждены реализовывать большие мероприятия по переносу магистральных сетей электро- и газоснабжения, других коммуникаций — это реальность городской застройки. Школа большая — на 1,5 тыс. мест, современная, сдадим ее в 2028 году. Нет сомнений, что она будет полностью загружена», — сказал Воробьев.

Какие работы уже выполнены

Фото - © Сергей Шешин Фото - © Сергей Шешин Фото - © Сергей Шешин

Вопрос о строительстве дополнительного корпуса СОШ № 7 ранее обсуждался на встречах с родительским комитетом. Родители просили разместить новую пристройку рядом с существующим зданием школы на улице Заводской.

В настоящее время на территории будущей стройки завершен вынос кабельных линий и газопровода. Школу и расположенные поблизости многоквартирные дома перевели на новую трансформаторную подстанцию.

На время проведения работ по переносу инженерных сетей специалисты организовали временную теплотрассу с блочно-модульным центральным тепловым пунктом. К ней также подключили потребителей. После завершения всех работ школу и многоквартирные дома планируется перевести на новый центральный тепловой пункт. Также продолжаются работы по переносу и обустройству систем водоснабжения и канализации.

«На объекте задействовано 48 человек и 7 единиц техники. Основные работы, которые выполняются сегодня — вынос всех инженерных сетей, включая ливневую канализацию, тепловые сети, хозяйственно-бытовую канализацию, уже завершили вынос газопровода. Также производим монолитные работы на первой очереди строительства. На сегодняшний день все сложные вопросы по выносу сетей закрыты. Планируем, что 1 сентября 2028 года дети пойдут в эту школу. Новый корпус будет соединен теплым переходом с действующим, где в прошлом году завершили капремонт», — рассказал представитель подрядчика Дмитрий Баскаков.

Что появится в новом корпусе

Фото - © Сергей Шешин Фото - © Сергей Шешин Фото - © Сергей Шешин

В новом здании предусмотрено размещение отдельных блоков для учащихся начальной, основной и старшей школы. Проект также включает просторные спортивные залы и площадки, актовый зал вместимостью 600 человек, современную библиотеку, медицинский блок, столовую и другие помещения.

«Мы очень ждем пристройку. В микрорайоне проживает 2,3 тыс. детей школьного возраста. У нас в школе сейчас обучается 1531 ребенок. 383 их них вынуждены заниматься во вторую смену. Возведение нового корпуса позволит не только ликвидировать ее, но и принять детей из ближайших школ. А в прошлом году завершили капремонт в основном корпусе. Конечно, он стал более современным, все комфортно, уютно. Количество кабинетов увеличилось, поставили новое оборудование в классы химии, физики и т. д.», — сказала директор СОШ № 7 Дарья Пануева.

Она отметила, что является выпускницей МФТИ, поэтому для нее важно развивать математическое и инженерное образование. Школа участвует в проекте «Математические классы Подмосковья», а в самом учреждении работают сильные педагоги. Поэтому выпускники поступают в лучшие вузы.

«Хочется, чтобы каждый ребенок мог найти свое призвание, раскрыть способности и заниматься тем, что ему действительно интересно. А у наших педагогов были современные школы, необходимое оборудование и все возможности, чтобы помогать ребятам на этом пути», — отметил Воробьев.

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