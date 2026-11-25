Школьникам показали устройства и оборудование троллейбуса, разрешили посидеть за рулем и прокатили по территории парка. Начальник отдела безопасности дорожного движения и линейного контроля «Подольского троллейбуса» Наталья Рожкова рассказала, что программа знакомства с предприятием включает его историю, основные направления работы и ремонт машин.

Отдельную часть встречи посвятили безопасности. Детям напомнили об опасности зацепинга и бросания камней в троллейбусы. Рожкова подчеркнула, что такие действия угрожают не только самим подросткам, но и пассажирам.

Ученица школы № 33 Арина вступила в отряд еще в третьем классе. Вместе с командой она участвует в конкурсах и проводит занятия для школьников. На экскурсии девочка хотела больше узнать о дорожных знаках и устройстве троллейбуса.

Организаторы отметили, что многие дети ездят с родителями на автомобилях и не всегда знают правила поведения в общественном транспорте, в том числе при посадке и выходе. Поэтому подобные экскурсии проводят и для других школьников Подольска.

Полученные знания юные инспекторы смогут применять в повседневной жизни и на занятиях со сверстниками, помогая им лучше ориентироваться в дорожной обстановке и соблюдать правила.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.