Педиатр Пушкинской больницы объяснила, как поддержать иммунитет ребенка

Заведующая педиатрическим отделением Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Маня Абрамян рассказала о поддержке детского иммунитета осенью без лишних лекарств. Врач рекомендовала уделять внимание эмоциональному состоянию ребенка, питанию и домашней среде, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Частые осенние простуды побуждают родителей покупать иммуностимуляторы, витамины и противовирусные средства. Педиатр Маня Абрамян подчеркнула, что иммунитет нельзя укрепить одним курсом препаратов.

«Иммунная система — это не мышца, которую можно накачать лекарствами. Это сложная экосистема, которая тесно связана с нервной системой, микрофлорой кишечника и даже эмоциональным фоном», — пояснила заведующая педиатрическим отделением Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н.

Врач рекомендовала первые 30 минут после детского сада посвятить спокойному общению: объятиям, тихой игре или совместному отдыху. В это время лучше обойтись без множества вопросов, мультфильмов и дополнительных занятий. По словам педиатра, стресс и перевозбуждение повышают уровень кортизола и ослабляют защитные силы организма.

Для поддержки кишечной микрофлоры Абрамян предложила включать в завтраки овсянку с яблоком, банан, немного отрубей или натуральный кефир. Она отметила, что около 70% иммунных клеток кишечника живут в симбиозе с бактериями.

Еще одна рекомендация — хождение босиком дома по ковру, массажному коврику и полу. На холодном полу ребенку нужны носки. По словам врача, это стимулирует рефлексогенные зоны стоп и микроциркуляцию, связанную с местным иммунитетом дыхательных путей. Абрамян также отметила, что антисептики и антибактериальное мыло уничтожают и полезные микробы. На улице можно позволять ребенку трогать листья, палки и песок, но после этого необходимо мыть руки.

Если высокая температура держится дольше двух дней, нужно вызвать участкового педиатра. При одышке, непривычной вялости или боли в ушах Абрамян рекомендовала вызывать скорую помощь. Самолечение и подбор препаратов без назначения врача недопустимы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.