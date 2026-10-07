Покрылся огромными пятнами: бродячий кот покусал грудничка в Турции

Грудничок с ног до головы покрылся огромными пятнами после укуса бродячего кота в Турции, сообщает Baza .

Россиянка Умида рассказала, что бездомный кот часто посещал семью, которая его не прогоняла. Но однажды кот укусил их 11-месячного сына. Сначала родители не беспокоились, ведь животное уже кусало главу семьи и все было в порядке. Однако две ночи подряд малыша лихорадило, родители решили показать сына врачам.

В крови у младенца обнаружили признаки инфекции. Сразу сделали прививки от столбняка и бешенства, назначили курс антибиотиков. При этом состояние малыша лишь ухудшилось: на коже появились красные пятна, началась диарея. После госпитализации ребенка лечили капельницами.

Врачи настаивают на продолжении вакцинации против бешенства, но родители опасаются, что реакция может быть еще более тяжелой и привести к трагедии. Сейчас мальчик находится под наблюдением медперсонала.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.