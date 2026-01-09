Около 130 тыс человек задействованы в уборке последствий снегопада в Москве

Около 130 тыс. человек и более 15 тыс. единиц спецтехники задействованы в уборке последствий мощного снегопада в Москве. В работах участвуют коммунальщики, а также сотрудники городских инженерных и строительных компаний, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«В связи со сложными погодными условиями принимаем экстренные меры по очистке территорий от снега. За прошедшие сутки в Москве выпало свыше 60% месячной нормы осадков — более 30 см, в перспективе ожидаем еще около 20 см свежевыпавшего снега», — сказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр добавил, что в связи с продолжающимся снегопадом городские службы усилили меры по уборке снега. Дороги и пешеходные зоны очищают в несколько этапов, чтобы обеспечить их проходимость. Для работников организованы пункты обогрева и полевые кухни.

Москвичей и гостей города просят с пониманием относиться к временным неудобствам из-за уборки снега, а также не препятствовать работе коммунальщиков.

Ранее стало известно, что в Москве корректируют работу наземного общественного транспорта из-за аномальных осадков.

