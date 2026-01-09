В Москве корректируют работу наземного общественного транспорта

сегодня в 12:25

Некоторые маршруты общественного транспорта мегаполисе могут быть оперативно изменены.

Пассажиров попросили быть внимательными, слушать объявления водителей.

Ранее Московской регион накрыл балканский циклон «Фрэнсис». Из-за сильного снегопада сугробы в Подмосковье выросли до 48 см, в столице — до 32 см. Снег будет идти по 10 января.

