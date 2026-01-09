В Москве корректируют работу наземного общественного транспорта
Фото - © Снегопад в Москве/Медиасток.рф
Из-за непогоды в столице возможны локальные корректировки работы наземного общественного транспорта, сообщает пресс-служба городского Дептранса.
Некоторые маршруты общественного транспорта мегаполисе могут быть оперативно изменены.
Пассажиров попросили быть внимательными, слушать объявления водителей.
Ранее Московской регион накрыл балканский циклон «Фрэнсис». Из-за сильного снегопада сугробы в Подмосковье выросли до 48 см, в столице — до 32 см. Снег будет идти по 10 января.
